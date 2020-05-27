احتجاجًا على خفض الميزانية.. مظاهرات أمام وزارة المالية الإسرائيلية

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء تفاصيل المظاهرات التي خرجت أمام وزارة المالية الإسرائيلية





وتظاهر رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية، أمام مدخل وزارة المالية الإسرائيلية فى القدس ، احتجاجًا على خفض الميزانية.





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وقالت قناة "كان" العبرية، إن عشرات المتظاهرين طالبوا بإلغاء قانون "كيمينتس" المتعلق بتشديد العقوبات على البناء غير القانوني.

وأكدت القناة العبرية أن الوسطين الدرزي والشركسي هما الوحيدان اللذان لم تحول إليهما الميزانية كما لم يتم وضع خطة خماسية لهما.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت مطلع العام الجاري على تحويل 200 مليون شيكل للسلطات المحلية الدرزية والشركسية على الفور، غير أن ذلك لم ينفذ.