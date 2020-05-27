AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

احتجاجًا على خفض الميزانية.. مظاهرات أمام وزارة المالية الإسرائيلية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:00 م
مظاهرات أمام وزارة
مظاهرات أمام وزارة المالية الإسرائيلية
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء تفاصيل المظاهرات التي خرجت أمام وزارة المالية الإسرائيلية.

وتظاهر رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية، أمام مدخل وزارة المالية الإسرائيلية فى القدس، احتجاجًا على خفض الميزانية.

اقرأ أيضًا:
 
وقالت قناة "كان" العبرية، إن عشرات المتظاهرين طالبوا بإلغاء قانون "كيمينتس" المتعلق بتشديد العقوبات على البناء غير القانوني.
 
وأكدت القناة العبرية أن الوسطين الدرزي والشركسي هما الوحيدان اللذان لم تحول إليهما الميزانية كما لم يتم وضع خطة خماسية لهما.
 
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت مطلع العام الجاري على تحويل 200 مليون شيكل للسلطات المحلية الدرزية والشركسية على الفور، غير أن ذلك لم ينفذ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يتوحش فى إسرائيل.. 39 مليار دولار خسائر بسبب الفيروس القاتل

12855 إصابة و148 وفاة.. كورونا يضرب إسرائيل

150 حالة وفاة بكورونا فى إسرائيل| تفاصيل

نحن قطيع من العبيد.. مظاهرات في إسرائيل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

إسرائيل: فشل صفقة التبادل مع حماس سيؤدي لتصعيد

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية.. هدية ومؤخر صداق عمر الشريف لـ فاتن حمامة

بملابس كاجوال.. نانسي عجرم تتألق في حفل عيد الفطر

بسبب قراراته ضد كورونا.. التصنيف يضع مجلس النواب في مقدمة البرلمانات الدولية

قوية وفعالة.. شروط ارتداء الكمامات القماش للوقاية من كورونا بنسبة 99%

غرق طفل فى بحر مويس بالشرقية .. صور

حال العطس أو السعال.. لا تستخدم معقم اليدين في هذه الحالات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وملابس جينز.. درة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بعد الخصم.. تعرف على سعر بيجامة مايا دياب في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. ما الأدوية المستخدمة في علاج كورونا؟.. طريقة عمل المرقوق بالخضار.. هيفاء وهبي ومي سليم تثيران الجدل على السوشيال ميديا