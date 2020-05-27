منعا لتفشي الوباء.. فض سوق عشوائي في الزاوية الحمراء وتطهير المنطقة بالكامل

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأن الأجهزة التنفيذية بحى الزاوية الحمراء قامت صباح اليوم بإخلاء الباعة الجائلين من سوق شارع جيهان العشوائي.





وبحسب بيان، الأربعاء، تم رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم الشارع ونقل الباعة لسوق الزاوية الحمراء الحضاري الجديد الذي تم افتتاحه أوائل الشهر الجاري.





كان محافظ القاهرة أكد أن فتح هذا السوق يأتي تفعيلًا لتوجه الدولة في توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.





كما يأتي في إطار خطة المحافظة لإيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق.





يذكر أن سوق الزاوية الحمراء الحضارى مقام على مساحة ٢٢٧٥ م ٢ وبلغت تكلفة إنشائه ٧ ملايين جنيه ومكون من طابقين ومزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة ومرتادي السوق وبه شبكة إطفاء حريق مطورة وروعيت فيه كافة وسائل الأمن الصناعي.





ويشرف على السوق شركة أمن لتنظيم العمل به، كما وجه محافظ القاهرة بعمل إدارة للإشراف على السوق وعمل الصيانة الدورية له.



