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فيديو جراف

فيديوجراف..سعودي يحرم أبنائه الـ6 من السوشيال ميديا.. ماذا كانت النتيجة

الخميس 28/مايو/2020 - 10:56 م
الانترنت والاطفال
الانترنت والاطفال
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منار شعبان
تحولت التكنولوجيا الي خطر كبير يهاجم الاطفال والكبار ويسيطر على تفكيرهم وتوجهاتهم ومستقبلهم فيحولهم الي صور بلا هدف كل وظيفتهم متابعة ما يحدث في العالم الخارجي فقط دون مشاركة فعالة فى الحياة .

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استطاع رجل سعودي يدعي سلطان ابو خشيم ان ينقذ ابناءه الـ6 من سطو التكنولوجيا على حياتهم فقرر ان يغير من مفاهيمهم وجعلهم اكثر وعيا ونضجا من خلال التخلي عن الايباد وتوجيههم نحو القراءة والتأليف .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
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