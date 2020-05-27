6 أخطاء شائعة وقعت فيها طالبات بنات عين شمس عند رفع الأبحاث.. تعرف عليها

أصدرت كلية البنات بجامعة عين شمس ، بيانا تحذيريا حذرت خلاله الطالبات من الأخطاء الشائعة التي ارتكبتها الطالبات أثناء رفع الأبحاث.

وقالت كلية البنات في بيانها : على طالبات كلية البنات التركيز أثناء رفع الأبحاث حتي لا تتكرر الأخطاء الشائعة .

وأوضحت الكلية أن هذه الاخطاء من أهمها :

١- أن تقوم طالبة برفع بحث زميلة لها مما يؤدي إلي عدم تمكنها من رفع البحث الخاص بها ، حيث أن الايميل يسمح برفع بحث واحد فقط للمقرر.

٢- عدم التأكد من دخول الرابط الصحيح ، واختيار الشعبة الصحيحة و الفرقة الصحيحة و اسم المقرر الصحيح.

٣- عند الضغط علي الرابط لا تهتم الطالبات بإعادة النظر مرة اخري علي عنوان الفورم (اسم المقرر و الفرقة و الشعبة ) للتأكد من رفع ملف البحث في المكان الصحيح .

٤- لا تهتم الطالبات بالتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح(الرقم القومي ، اسم المقرر، اسم أستاذ المقرر ، الفرقة و الشعبة ) في الصفحة الأولي من البحث.

٥ - لا تهتم الطالبات بالتأكد من عدم كتابة اسم الطالبة او كودها داخل البحث.