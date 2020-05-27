6 أخطاء شائعة وقعت فيها طالبات بنات عين شمس عند رفع الأبحاث.. تعرف عليها

١- أن تقوم طالبة برفع بحث زميلة لها مما يؤدي إلي عدم تمكنها من رفع البحث الخاص بها ، حيث أن الايميل يسمح برفع بحث واحد فقط للمقرر.
٢- عدم التأكد من دخول الرابط الصحيح ، واختيار الشعبة الصحيحة و الفرقة الصحيحة و اسم المقرر الصحيح.
٣- عند الضغط علي الرابط لا تهتم الطالبات بإعادة النظر مرة اخري علي عنوان الفورم (اسم المقرر و الفرقة و الشعبة ) للتأكد من رفع ملف البحث في المكان الصحيح .
٤- لا تهتم الطالبات بالتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح(الرقم القومي ، اسم المقرر، اسم أستاذ المقرر ، الفرقة و الشعبة ) في الصفحة الأولي من البحث.
٥ - لا تهتم الطالبات بالتأكد من عدم كتابة اسم الطالبة او كودها داخل البحث.
٦- لا تهتم الطالبات بالتأكد من كتابة البيانات المطلوبة في الفورم(اسم الطالبة، الكود، الرقم القومي ) بشكل صحيح .
وأخيرًا قالت كلية البنات: الرجاء التركيز في عدم تكرار الأخطاء في الأبحاث التالية ، و الالتزام برفع الأبحاث المتبقية قبل انتهاء الموعد المحدد .