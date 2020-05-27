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تعليم

6 أخطاء شائعة وقعت فيها طالبات بنات عين شمس عند رفع الأبحاث.. تعرف عليها

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:50 م
كلية البنات
كلية البنات
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قســــم التعليــــــم
أصدرت كلية البنات بجامعة عين شمس ، بيانا تحذيريا حذرت خلاله الطالبات من الأخطاء الشائعة التي ارتكبتها الطالبات أثناء رفع الأبحاث.

وقالت كلية البنات في بيانها : على طالبات كلية البنات التركيز أثناء رفع الأبحاث حتي لا تتكرر الأخطاء الشائعة .

وأوضحت الكلية أن هذه الاخطاء من أهمها :

١- أن تقوم طالبة برفع بحث زميلة لها مما يؤدي  إلي عدم تمكنها من رفع البحث الخاص بها ، حيث أن الايميل يسمح برفع بحث واحد فقط للمقرر.
٢- عدم التأكد من دخول الرابط الصحيح ، واختيار الشعبة الصحيحة و الفرقة الصحيحة و اسم المقرر الصحيح.
٣- عند الضغط علي الرابط لا تهتم الطالبات بإعادة النظر مرة اخري علي عنوان الفورم (اسم المقرر و الفرقة و الشعبة ) للتأكد من رفع ملف البحث في المكان الصحيح .
٤- لا تهتم الطالبات بالتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح(الرقم القومي ، اسم المقرر، اسم أستاذ المقرر ، الفرقة و الشعبة ) في الصفحة الأولي من البحث.
٥ - لا تهتم الطالبات بالتأكد من عدم كتابة اسم الطالبة او كودها داخل البحث.

٦- لا تهتم الطالبات بالتأكد من كتابة البيانات المطلوبة في الفورم(اسم الطالبة، الكود، الرقم القومي ) بشكل صحيح .


وأخيرًا قالت كلية البنات: الرجاء التركيز في عدم تكرار الأخطاء في الأبحاث التالية ، و الالتزام برفع الأبحاث المتبقية قبل انتهاء الموعد المحدد .

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