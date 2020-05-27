أزمة بسبب تسريب صورة رجاء الجداوي.. استجواب برلماني وغضب بين رواد الفيس بوك

انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور الدكتور علي حطب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل بدون ارتداء المستلزمات الوقائية لفيروس كورونا والاكتفاء بارتداء كمامة و”جوانتي” فقط، في صورة جمعته مع الفنانة القديرة رجاء الجداوي، من داخل غرفتها بالمستشفي. بمحافظة الاسماعيلية بدون





واستنكروا ظهور الدكتور علي حطب دون ارتداء كافة المستلزمات الوقائية لفيروس كورونا، مؤكدين أن هناك عدم التزام وهو ما أدي إلي ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس بين الأطقم الطبية المصرية بمستشفيات العزل الصحي.





من جانبها تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، باستنكار موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة داخل مستشفيات العزل عند التعامل مع مريض فيروس كورونا، وكذلك الخاصة لمدير مستشفى العزل “أبو خليفة” بعد دخوله على المصابين بدون ارتداء الزي الطبي الخاص بالمكافحة.





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وقالت يوسف في بيان لها، إن هناك حالة من الاستياء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور مدير مستشفى العزل “أبو خليفة” مع الفنانة رجاء الجداوي بدون ارتداء كافة المستلزمات الوقائية لفيروس كورونا، سوى كمامه وجوانتي، فقط، والتقاط صور للحالة المصابة دون أي تحمل مسئولية لأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التعامل مع المريض والذي من المؤكد أن يكون مدير المستشفى تم إصابته بالفعل.





وأوضحت أن هذا يأتي في الوقت الذي يرتفع فيه أعداد المصابين من فيروس كورونا من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الخاصة بالعزل.





وتابعت، أن منظمة الصحة العالمية حددت معايير للملابس الوقائية الذي يجب أن يرتديها العاملين سواء الفرق الطبية أو الممرضين أثناء رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا، والتي اشتملت على ارتداء بدلة بها تقنية تقوم على استخدام النايلون والبوليستر في الطبقة الداخلية للبدلة؛ حيث تعمل كمضاد للبكتيريا وبالتالي لا تسبب العرق، إلى جانب أنها أخف في الوزن بنسبة 30% تقريبًا.





وأشارت إلى أن من ضمن الإجراءات الاحترازية ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، وتشمل القفازات المتينة والكمامة وحماية العينين باستخدام واقي الوجه والنظارات الواقية، ورداء طبي بأكمام طويلة ومريلة (إذا لم الرداء مقاومًا للبلل) وأحذية طويلة أو مغلقة، قبل لمس أي أغطية وملابس متسخة”.





وأكدت أن مدير المستشفى لم يلتزم بهذه التعليمات وظهر وهو يرتدي قميص ليس بأكمام طويلة، مما يعكس تجاهل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة داخل المستشفى مما قد يتسبب في عدوى عدد كبير من الأطقم الطبية، فبدلا من أن يكون مدير المستشفى صاحب التوجيهات يصدر تعليماته ويراقب حماية الأطقم الطبية، أصبح يعكس نموذج سيئ يستوجب المساءلة العاجلة.





وطالبت بالتحقيق في الصورة المتداولة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه مساءلة عاجلة لمدير مستشفى أبو خلفية، وسرعة إجراء مسح لجميع العاملين بالمستشفى، نظرًا لأنه من الممكن أن يتم نقل العدوى من المدير إلى أيًا من الأطقم الطبية او العاملين بالمستشفى، بجانب ضرورة تدخل وزارة الصحة في إصدار تعليمات مكثفة للفرق الطبية على ضرورة الالتزام بارتداء بدل الوقاية أثناء الدخول إلى غرف المصابين ورعايتهم حماية لأرواحهم.





واستقبلت مستشفي أبو خليفة للهزل الطبي الفنانة رجاء الجداوي، بالغرفة رقم 212 بالدور الثاني لتلقي العلاج اللازم، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا.