أزمة داخل قانون التأمينات بسبب المعاش المبكر.. والبرلمان يبحث عن تعديل

تسعى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لتعديل شروط المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، وذلك للتجاوز عن نسبة الـ50% من أجر أو دخل التسوية حتى يحصل الموظف على معاشه كاملا حال خروجه من الوظيفة مبكرا قبل سن المعاش القانوني.
يأتي ذلك استجابة لشكاوى الموظفين.
وتنص شروط المعاش المبكر بالقانون الجديد على أنه في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمّن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لا بد من توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية، وكذلك أن تتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وكذلك ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
وفي هذا السياق، أعلن النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن إعداده مشروع قانون بشأن تعديل مادة المعاش المبكر بقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد، مطالبا الموظفين بعدم الخروج للمعاش المبكر إلا بعد إقرار البرلمان للتعديل التشريعي الجديد لضمان الحصول على مستحقاتهم كاملة.
يستهدف تعديل النائب استبدال المادة الموجود بالقانون الحالي بنظيرتها بالقانون القديم، وذلك نظرا لاستحالة تطبيق شروط المعاش المبكر بالقانون الحالي، وأبرزها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.
تتمثل صعوبة الشروط الحالية في عجز الموظف عن تحقيق نسبة الـ 50% الموجودة بالقانون وبالتالي لن يتمكن من الحصول على المعاش المبكر حال خروجه عند سن الـ50 وسيضطر إلى الانتظار والخروج في سن المعاش القانوني وقد لا يحقق هذه النسبة أيضا.
تجاوز القانون القديم عن هذه النسبة وأعطى للموظف حق الحصول على معاشه كاملا حال الخروج مبكرا، لذلك سيتم الرجوع إلى هذه المادة بالتعديل الجديد لحل هذه الأزمة.