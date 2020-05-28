أزمة داخل قانون التأمينات بسبب المعاش المبكر.. والبرلمان يبحث عن تعديل

يأتي ذلك استجابة لشكاوى الموظفين .

يستهدف تعديل النائب استبدال المادة الموجود بالقانون الحالي بنظيرتها بالقانون القديم، وذلك نظرا لاستحالة تطبيق شروط

بالقانون الحالي، وأبرزها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.