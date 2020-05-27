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محافظات

مرور مفاجئ لمحافظ مطروح على مخازن الديوان العام.. صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:34 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الاربعاء منطقة الريفية و مخازن ديوان عام المحافظة للوقوف على سير العمل .

حيث تفقد المحافظ كافة أقسام مخازن الديوان العام للتأكد من سير ونظام العمل داخل المخازن.

وأكد المحافظ على ضرورة حفظ كافة المحتويات والأصناف بكل مخزن و اعادة ترتيبها  لضمان سهولة معرفة كافة الأرصدة بأقسام المخازن من حجم المعدات والاجهزة الفعلية والمتهالكة .
 

واضاف الي ضرورة متابعة احتياجات العمل و ذلك للارتقاء بأداء العمل مع المرور خلال اسبوع لمتابعة انهاء كافة الملاحظات .

وأشار الي ضرورة  اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة  والتباعد  اثناء  أداء العمل حتي لا يودى الي انتقال العدوي بفيروس كورونا.
مرور مفاجئ لمحافظ مطروح على مخازن الديوان العام.. صور
مرور مفاجئ لمحافظ مطروح على مخازن الديوان العام.. صور
مرور مفاجئ لمحافظ مطروح على مخازن الديوان العام.. صور
مرور مفاجئ لمحافظ مطروح على مخازن الديوان العام.. صور
مرور مفاجئ لمحافظ مطروح على مخازن الديوان العام.. صور
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