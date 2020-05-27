مرور مفاجئ لمحافظ مطروح على مخازن الديوان العام.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الاربعاء منطقة الريفية و مخازن ديوان عام المحافظة للوقوف على سير العمل .





حيث تفقد المحافظ كافة أقسام مخازن الديوان العام للتأكد من سير ونظام العمل داخل المخازن.





وأكد المحافظ على ضرورة حفظ كافة المحتويات والأصناف بكل مخزن و اعادة ترتيبها لضمان سهولة معرفة كافة الأرصدة بأقسام المخازن من حجم المعدات والاجهزة الفعلية والمتهالكة .





واضاف الي ضرورة متابعة احتياجات العمل و ذلك للارتقاء بأداء العمل مع المرور خلال اسبوع لمتابعة انهاء كافة الملاحظات .



