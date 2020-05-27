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ثقافة

صلاة الجسد.. رواية جديدة عن دار خطوط لـ ساكن بركة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع، أحدث إبداعات الروائي السوداني عبد العزيز ساكن بركة رواية "صلاة الجسد".

وجاء علي الغلاف الخلفي من أجواء الرواية: "ظللنا نعد الشباك والأغنيات لصيد الفرائس٬ شربنا لأجلها خمرا من كرم التشهي والارتباك الحميم، وقلنا لبعض النساء الجميلات أن تحكاينها، أن يلعن في لجة الشرك الرنيم، أن ينثرن من أرياش أجنحتهن عاصفة تخبرنا أن النساء الجميلات قد وقعن في المصيدة، وأن الفرائس الآن تنتظر نصل السكاكين وثرثرة الشواء، وقال لي: النساء كالعاصفة يجرحن قلبك حيثما خبرته، ثم يغسلن روحك بالغيث. 

وقال لي: إذا صدتهن فاعلم إنك أنت الفريسة.

سلام علي في لجة الانتشاء، وسلام عليها كواحدة من ورد الحديقة وماء خطايانا الشفيف، وقال لي: في سكة النهر.. النهر، وقال لي: إذا خيرت ما بين هذا وذاك٬ فاخترني لأنني هذا أو ذاك، وقال لي: الوطن ليس كالحرب تخسره أو تكسبه في معركة٬ ولكنه كلبن الأم لا يمكنك أن تفصله عن دمك٬ ثم كاد أن يقول لي شيئين".

يشار إلي أن "بركة" سبق وصدرت له روايات: ثلاثية البلاد الكبيرة 2009، العاشق البدوي 2010، الجنقو – مسامير الأرض 2011، مسيح دارفور 2011، مخيلة الخندريس 2012، الرجل الخراب 2015، مانفستو الديك النوبي 2016. 

بالإضافة إلى مجموعاته القصصية: امرأة من كمبو كديس 2004، على هامش الأرصفة 2005، موسيقى العظم 2012، ما يتبقى كل ليلة من الليل 2014.
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