القبض على 3 شباب متهمين بإصابة طالب بالغردقة بعد منعهم من الجلوس على سيارته

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من القبض علي 3 شباب، لاتهامهم بإصابة طالب بكلية الصيدلة بعد منعهم من الجلوس علي سيارته بشارع الثلاثيني بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة . كان ورد بلاغ للواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، من والد طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، يفيد تعدي 3 شباب علي نجله أثناء منعهم من الجلوس علي سيارته أثناء عمله في إحدى الصيدليات بالشارع الثلاثين.





وتبين أن الشباب الثلاثة كان برفقتهم مجموعة من الفتايات وعند منع الطالب لهم من الجلوس علي السيارة قاموا بالتعدي عليه بسلاح ابيض مما تسبب في اصابته بـ 55 غرزة بمناطق متفرقة.





وقامت الأجهزة الأمنية بفض الكاميرات القريبة من الواقعة، وتمكنت من التعرف علي الشباب الثلاثة وتم القبض عليهم، وتحرير محضر لهم بقسم أول الغردقة، وجاري عرضهم علي النيابة العامة، بعد إرفاق التقرير الطبي لحالة الطالب.





وقال والد الطالب، إن نجله المدعو “محمود" في السنة الرابعة كلية الصيدلة، وكان موجودا بمحل عمله داخل صيدلية بشارع الثلاثيني، لاحظ مجموعة من الشباب ومعهم فتيات يجلسون على سيارته، ومنعهم فقاموا بالتعدي عليه لفظا، وعندما عاتبهم فوجئ بالتعدى عليه، بسلام أبيض "مشرط".





وأضاف والد الطالب أنه عندما شاهد الطلاب يتعدون علي نجله قام بتفريقهم ونقله إلى المستشفي وتبين إصابته بـ55 غرزة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5666، قسم أول الغردقة ، وجاري العرض علي النيابة للتحقيق في الواقعة.



