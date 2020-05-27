أخبار السوشيال ميديا.. روجينا تشارك جمهورها بصورة.. أجمل مكان تحبه نجلاء بدر.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته





نشرت الفنانة روجينا صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".









نشر الفنان مصطفى بسيط صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".









احتفل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاد ابنته "هيا" ونشر صور له معها من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".









شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها بنشر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: