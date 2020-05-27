AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار السوشيال ميديا.. روجينا تشارك جمهورها بصورة.. أجمل مكان تحبه نجلاء بدر.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:03 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


نشرت الفنانة روجينا صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".


نشر الفنان مصطفى بسيط صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



احتفل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاد ابنته "هيا" ونشر صور له معها من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها بنشر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل محنة منحة من رب العالمين.. رسالة أمل من روجينا شاهد

شاهد .. روجينا تشارك جمهورها بـ مشهد لها من مسلسل البرنس

روجينا تشارك ردود أفعال الجمهور على دورها في مسلسل البرنس .. صور

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج المتحولة جنسيا يتصدر تويتر.. رسالة من مجدي عبد الغني للراحل مبارك.. هند عبد الحليم تشعل تيك توك

أخبار السوشيال ميديا.. أحمد زاهر: كرهت نفسي.. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة مع كريم فهمي

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج# حوار القطة يتصدر تويتر.. والحضري يشعل تيك توك.. ونجيب ساويرس يعلق على دور روجينا في البرنس

ترشيحاتنا

حفر بهدف التنقيب.. تفاصيل إحباط عملية بحث عن الآثار شرق الإسكندرية

ما حكم القرض بفائدة بين شخصين؟.. دار الإفتاء تجيب..فيديو

غرق طفل فى بحر مويس بالشرقية .. صور

السند والحب.. أحمد العوضي يحصد 3 فوائد بعد زواجه من ياسمين عبد العزيز

بسبب قراراته ضد كورونا.. التصنيف يضع مجلس النواب في مقدمة البرلمانات الدولية

قوية وفعالة.. شروط ارتداء الكمامات القماش للوقاية من كورونا بنسبة 99%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور

تجنبها فورا.. 3 عادات يومية تنذر بمرض السكر

سيارة مكشوفة من بنز.. شاهد مواصفات مرسيدس E53 الجديدة