أخبار الرياضة.. فيفا يصدم الزمالك بشأن لقب نادي القرن.. خطوة كبيرة نحو عودة البريميرليج.. جوميز باق في الهلال

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كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة بشأن أزمة قضية "نادي القرن الحقيقي" التي فجرها مسؤولو نادي الزمالك مؤخرًا.





طالب المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، بخضوع كافة الموظفين باللجان والإدارات فى مقر الجبلاية إضافة إلى أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى الفحوصات الطبية بعد إجراء الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد مسحة فيروس كورونا.





قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لفريق برشلونة الإسباني، أن العودة للعب الكرة بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، ستكون مثل بدء الموسم من جديد.





وافقت أندية الدوري الإنجليزي، بالإجماع اليوم، الأربعاء، على تعليمات المرحلة الثانية، وهي العودة للتدريبات التنافسية بتقارب بين اللاعبين، بحسب صحيفة "ديلي ميل".



أعلن نادي موريكامب أحد أندية دورى الدرجة الثالثة الإنجليزي وفاة مدافع الفريق الأول كريستيان مبولو عن عمر يناهز 23 عاما.

