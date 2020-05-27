ياسر عبيدو يكتب: الأحواز ستبقى عربية

كانت مدينة الأهواز من بين عدد من المدن الإيرانية التي شهدت احتجاجات معارضة للحكومة نهاية العام الماضي بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

الأهواز مدينة وعاصمة؟

الأهواز هي عاصمة إقليم خوزستان ، كما تحمل هذه المنطقة الواقعة في جنوب غرب إيران أيضا اسم الأهواز.





وتبلغ مساحة الإقليم 375 ألف كلم مربع وتشير بعض المصادر إلى أن عدد سكانه نحو 8 ملايين

نسمة.

وكلمة الأهواز نفسها يقولون أنها تحريف لكلمة أحواز العربية فهي جمع كلمة "حوز"، وهي مصدر للفعل "حاز" بمعنى الحيازة والتملك.

وأغلب سكان الإقليم من العرب وعدد كبير منهم من السنة الذين قدموا للمنطقة منذ زمن بعيد، وتشير تقارير المنظمات الحقوقية الدولية لتعرضهم للتمييز والتهميش في إيران.

وكانت المنطقة قد شهدت أعمال الشغب عام 2005 كاحتجاج على خطط الحكومة تشجيع المزيد من الإيرانيين ذوي الأصول الفارسية على الانتقال إلى الإقليم.

أقام العرب أول دولة لهم في المنطقة بعد سقوط الدولة العباسية وهي دولة بني أسد التي اتخذت من مدينة الأهواز الحالية عاصمة لها.

وفي بداية القرن السادس عشر اعترفت الدولتان الصفوية في فارس والعثمانية باستقلال دولة عربية بالأهواز هي الإمارة المشعشعية التي انتقل الحكم فيها لبني كعب في القرن الثامن عشر وكان آخر أمرائها الشيخ خزعل الكعبي الذي سقطت إمارته عام 1925.

وكان سكان الأهواز قد دعموا الثورة الإيرانية عام 1979ضد نظام الشاه حيث كان الشيخ الخاقاني القائد الروحي للأهواز على اتصال بقائد الثورة الخميني قبل مجيئه إلى إيران.

ورغم ذلك غيرت طهران اسم الإقليم من الأهواز إلى خوزستان.؛٠

ساعدت الظروف الدولية منذ القرن التاسع عشر على انتهاء استقلال هذه الإمارة فقد حددت اتفاقية أرضروم الثانية التي وقعت في 31 مايو/ ايار 1847 بين الحكومتين العثمانية والفارسية، بتوسط من القوى الكبرى في حينها بريطانيا وروسيا، لاول مرة، الحدود في شط العرب التي وصفت في عبارات عامة دون تحديد دقيق.

وقد تنازلت الحكومة الفارسية للحكومة العثمانية عن مطالبتها بمدينة السليمانية إلى جانب جميع الاراضي المنخفضة - أي الاراضي الكائنة في القسم الغربي من منطقة "الزاب". مقابل سيادتها على مناطق على المحمرة والضفة الشرقية من النهر.

لم تمنع المعاهدة المذكورة من اندلاع حروب واحتكاكات وتجاوزات مختلفة بين الجانبين حتى نوفمبر /تشرين الثاني 1911 حيث توسطت بريطانيا وروسيا القيصرية بعد تدهور العلاقات بين الفرس العثمانيين من جديد. ونجحتا في عقد اتفاق جديد عرف باسم اتفاق طهران نص على تشكيل لجنة مشتركة تضم بريطانيا روسيا القيصرية إلى جانب البلدين. لبحث الخلاف الحدودي بينهما.

كعكةالنفط

ودخل النفط الذي اكتشف بكميات قابلة للاستثمار التجاري في منطقة مسجد سليمان عام 1908 كعامل اساسي في محاولة ايجاد ترسيم جديد للحدود.

ففي نوفمبر من عام 1913 تم التوصل إلى اتفاق جديد وقع في الاستانة (عاصمة الدولة العثمانية في حينها) سمي باسم بروتوكول الاستانة، تنازلت الحكومة العثمانية فيه عن جزء من سيادتها على مياه شط العرب امام منطقة "المحمرة" وبطول 7.25 كم ، بيد انه ترك السيادة على شط العرب للدولة العثمانية عدا المناطق التي تم استثنائها.

وفي 18 يوليو عام 1937 عقدت أول معاهدة صداقة بين العراق إيران (تحول اسم فارس إلى ايران عام 1934) واعقبها توقيع اتفاقية اخرى لحل الخلافات بين الجانبين بالطرق السلمية.

في البروتوكول الملحق بمعاهدة عام 1937 أقرت إيران بالحدود وبحقوق العراق في مياه شط العرب وتنظيم حقوق الملاحة فيها عدا مناطق محددة، بعد أن حصلت على تنازل جديد من الحكومة العراقية بإعطائها مساحة جديدة (7.75 كم ) امام جزيرة عبادان على امتداد خط "الثالوك" فضلا عن السماح للسفن الحربية الايرانية بالدخول عبر شط العرب حتى الموانئ الايرانية.

ورغم ذلك استمر التوتر حتى عام 1975 عندما وقع شاه إيران محمد رضا بهلوي ونائب الرئيس العراقي صدام حسين اتفاق مصالحة في الجزائر، ونص الاتفاق على تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين حول شط العرب والمناطق الحدودية الاخرى.

وفي عام 1980 ألغى صدام حسين اتفاقية الجزائر التي وقعها مع الشاه عام 1975 داعيا الى عودة السيادة العراقية على كامل شط العرب، وفي 22 شهرسبتمبر دفع صدام حسين بقواته إلى داخل الاراض الايرانية لتبدأ حرب ضروس بين البلدين عدت الأطول في القرن العشرين وأحد أكثر حروبه دموية.







