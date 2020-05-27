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أخبار البلد

شهيد جديد بجيش مصر الابيض .. الأطباء تنعى الدكتور اسحاق عوض

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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محمد غالي
نعت النقابة العامة لأطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى، الطبيب اسحاق عوض عطية  استشاري الجهاز الهضمي والمناظير  بأسوان 
والذي توفي في المستشفي الجامعي بأسوان  إثر إصابته بڤيروس كوفيد19.



وأوضحت النقابة، بأن عدد حالات الإصابة والوفيات، بـ فيروس كورونا من الأطباء في تزايد طبقا للبيانات الواردة.

وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:

أحمد اللواح

سونيا عبد العظيم

جبريل على يوسف

طارق شكرى

أشرف عدلي

هشام الساكت

ممدوح السيد

طارق حسين مخيمر

أحمد عزت دراز


ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفي صدر المعمورة

كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى.

فكري منير عزيز.

وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة.

احمد النني، طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا.

محمد عبد الباسط الجابري، اخصائي الحميات بإمبابة.

اسحاق عوض عطية  استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان.
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