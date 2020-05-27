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توك شو

معدتش الفلوس لما لاقيتها.. عامل نظافة يعثر على 45 ألف جنيه ويسلمها لصاحبها.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:30 م
شنطة اموال
شنطة اموال
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شيرين عادل
قال عبدالله عبدالكريم، عامل نظافة بمحافظة الشرقية، إنه بعد انتهاء عمله اليومى وجد حقيبة يد وجد بها أموال وقرر تسليمها على الفور.

وكشف عامل نظافة بمحافظة الشرقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أنه فور عثوره على حقيبة اليد قام بتبليغ المشرف المسئول وكان بالفعل الهيئة قد تلقت بلاغ من أحد المواطنين بضياع مبلغ مالى كبير. 

وأضاف  عبدالله عبدالكريم، أنه قام بتسليم المبلغ وقدره 45 ألف جنيه للمشرف المسئول، وصاحب الأموال وذلك بعد عثوره عليها بصندوق القمامة قائلا: معدتش الفلوس لما لاقيتها لأن دى أمانة ولازم أردها لصاحبها".

ولفت عامل نظافة بمحافظة الشرقية، بأنه تواصل مع المشرف المسئول، حتى وصل الأمر إلى رئيس مجلس مدينة الزقازيق، والذي كان لديه علم أن هناك مواطنا قد أبلغ عن فقدان مبلغ مالي.

يذكر أن  رئيس مجلس مدينة الزقازيق قد استقبل عامل نظافة لتكريمه، بعدما أعاد مبلغا ماليا عثر عليه في صندوق قمامة، إلى صاحبه.
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