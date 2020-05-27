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برلمان

برلمانية تكشف أنشطة كتلة «ستات وشباب أد التحدي» الشهور الماضية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:23 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
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فريدة محمد
قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس كتلة ستات وشباب أد التحدي، إن الكتلة قامت بالعديد من الأنشطة على مدار الشهور الماضية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية جراء مكافحتها لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت عطوة، في بيان لها، إلى الأنشطة التي قامت بها الكتلة، والتي كان من أهمها المشاركة في حملة "خليك بالبيت.. وتكريمك هيجيلك لغايه عندك"، لأسر الشهداء والمصابين والامهات المثاليات والذي تعذر إقامة احتفالية هذا العام كما هو معتاد من الكتله نظرا لظروف وباء كورونا من خلال لجنة تم تشكيلها لتسليم الدروع والهدايا للمكرمات والمكرمين.

ولفتت إلى أن الكتلة كان لها دور في تسجيل كشوف بيانات العمالة الغير منتظمة وتسليمها لوزارة القوى العاملة وذلك لدعم الأسر الأكثر احتياجا والتي تضررت جراء أزمة وباء كورونا وانقطاع مؤقت لدخلها ومصدر رزقها، كمساعدة أسرة ذات ١٢ فرد  بمنطقه البراجيل بمحافظة الجيزة، وتأهيل مسكن ليصبح ملائم من محارة وسباكة ونجارة وأدوات صحية، وفرش متكامل.

وتابعت: " تم مشاركة الكتلة في تنظيم مسابقة رمضان ورعاة المسابقة من الاعضاء وتوجيه جوائزها الماليه للحالات الاكثر احتياجا، وكذلك في حملة توزيع الإفطار على الفئات الاكثر احتياجا في مختلف المناطق الشعبية، وكذلك توزيع أكثر من ٧٠٠ كرتونه رمضان علي الفئات الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات مرأة معيلة وأيتام وعمالة غير منتظمة.

وأضافت أنه تم شراء أدوية ومستلزمات طبية للطفل مريض بمحافظة الإسكندرية، وثلاجة ومستزمات منزلية بجهود ذاتية من اعضاء الكتلة وأصحاب الخير، وكذلك ساهمت الكتلة في حالة أم تعاني من مرض شلل رباعي لابنها من احتياجات العلاج، وتوفير مستلزمات لمحل مصدر رزق له ولأسرته، ودفع إيجار مسكن متأخر ومقدما، وتم شراء وتركيب سماعه أذن لطفل ضعيف السمع بمحافظة الجيزة.

وأوضحت النائبة مايسة عطوة، أن الكتلة شاركت في أنشطة دعم  بهيات مصر من خلال المشاركه في التبرع ب ١٠٠ سهم تقريبا في مستشفى بهيه زايد في غرفة العلاج الإشعاعي كصدقه جارية، من تبرعات أعضاء الكتلة على مستوى الجمهورية، وتوزيع علب كحك وبسكويت العيد للأيتام والاكثر احتياجا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما شاركت كتلة ستات وشباب أد التحدي في توصيلات مياه مع لجنة صناع البسمة بمحافظة بني سويف، وكذلك المساهمة في تجهيز عرائس أكثر احتياجا، وكذلك مع لجنة رعاية اسر الشهداء لدعمهم صندوق تحيا مصر بمبلغ مالي للوقوف مع الدولة في ظل وباء كورونا.

وتوجهت رئيسة الكتلة بالشكر إلى قيادات الكتلة الفعالة، ولجان صناع البسمة، ورعاية أسر الشهداء، والطلائع، والعلاقات الإنسانية، ولكل من ساهم سواء من داخل وخارج الكتلة لرسم البسمة على شفاه وقلوب المواطنين لا سيما في تلك التحديات الراهنة.
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