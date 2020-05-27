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رياضة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعب شباب قسنطينة الجزائري

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:22 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف فيصل عبيد وكيل الظهير الأيمن لفريق نادي شباب قسنطينة الجزائري حسين بن عيادة آخر المفاوضات من جانب الزمالك مع اللاعب لضمه إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة، في ظل حاجة الزمالك لتدعيم جبهته اليمنى.

وأكد وكيل بن عيادة أن الزمالك بالفعل تفاوض معه من قبل، ولكن المفاوضات توقفت ولم يجد أي جديد.

واضاف: “هناك مفاوضات رسمية تتم مع النادي الأهلي السعودي، ولكن الأمور مازالت مٌعلقة ولم يحسم أي شيء بشكل رسمي”.


وأكد وكيل اللاعب ان الأزمة الحالية التي تتمثل في انتشار وباء كورونا، جعلت كل الأندية لا تفكر في صفقات الصيف بقدر تفكيرها حاليًا في عودة النشاط الرياضي من جديد.

ويعاني الزمالك من نقص عددي في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل التونسي حمدي النقاز وهو ما دفع مسئولي النادي الأبيض للبحث عن لاعب جديد تمهيدًا للتعاقد معه.
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