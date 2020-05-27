في ظل الانكماش العالمي.. خبير: الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام كورونا

يعتبر الاقتصاد المصري من أقوى اقتصاديات العالم التي صمدت أمام تداعيات جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي بحسب التقارير الدولية.





فيروس كورونا . وساهمت معدلات النمو العالية التي شهدها الاقتصادي المصري والتي تجاوزت الـ 5% نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به مصر منذ 2016، على مساندة مصر أمام تداعيات





اقرأ أيضا

حفاظا على الاقتصاد .. هذه الطريقة الأفضل للتعايش مع كورونا

وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري ضمن أقوى الاقتصاديات التي صمدت أمام تداعيات فيروس كورونا.





وأشار سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن أسوأ التوقعات لمصر أن يتراجع معدل النمو إلى 3%، وهذا أمر جيد في ظل عملية الانكماش العالمي الذي قد يتخطي في تأثيره الكساد العظيم الذي ضرب الدول في ثلاثينات القرن الماضي نتيجة لعمليات الإصلاح الاقتصاد علي مدار ثلاث سنوات مضت تحمل بها المصريين خطوات الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.



