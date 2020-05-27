AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

في ظل الانكماش العالمي.. خبير: الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:02 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
يعتبر الاقتصاد المصري من أقوى اقتصاديات العالم التي صمدت أمام تداعيات جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي بحسب التقارير الدولية.

وساهمت معدلات النمو العالية التي شهدها الاقتصادي المصري والتي تجاوزت الـ 5% نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به مصر منذ 2016، على مساندة مصر أمام تداعيات فيروس كورونا .

اقرأ أيضا 

وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري ضمن أقوى الاقتصاديات التي صمدت أمام  تداعيات فيروس كورونا.

وأشار سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن أسوأ التوقعات لمصر أن يتراجع معدل النمو إلى 3%، وهذا أمر جيد في ظل عملية الانكماش العالمي الذي قد يتخطي في تأثيره الكساد العظيم الذي ضرب الدول في ثلاثينات القرن الماضي نتيجة لعمليات الإصلاح الاقتصاد علي مدار ثلاث سنوات مضت تحمل بها المصريين خطوات الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات احترازية صحية للتعامل مع المشكلة بشكل غير مسبوق لأول مرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنسان أم المال.. حرب فيروس كورونا تجبر العالم على تغيير خارطة الاقتصاد

برلماني: انخفاض معدل النمو إلى 4% بسبب كورونا

نائب: تراجع معدل النمو أمر متوقع

تداعيات كورونا على الاقتصاد.. تراجع معدل النمو.. ونواب: الانخفاض يصل لـ 60%.. والأزمة عالمية

انفوجراف... الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو بفضل الإصلاح الاقتصادي

محلل اقتصادي: 102 دولة طلبت دعما من صندوق النقد بسبب كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

البنتاجون ينشر بيان اعتراف بفيديوهات الأطباق الطائرة.. شاهد

نقيب الأطباء: لا يستطيع أحد أن يزايد على وطنيتنا

بفستان شيك جدا.. روجينا تبرز رشاقة جسمها في أحدث ظهور

تحسن الهضم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكراوية؟

التصالح في مخالفات البناء.. 8 مبان محظورة من الصلح بالقانون الجديد

خوفا على المشيعين.. صحة الغربية تشعل النيران في نعش سيدة متوفاة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس الملابس .. دنيا بطمة تبهر الجمهور بجلسة تصوير مع ابنتها

السيسي يتفقد إنشاءات تطوير طرق ومحاور وكباري شرق القاهرة| صور

مرضى الربو والرئة.. هؤلاء ممنوعون من استخدام الكمامات