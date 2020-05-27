فترة نقاهة.. سلبية المسحة الثانية لمحافظ الدقهلية ولزوجته

صرح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، من مقر العزل الصحي الخاص به وبزوجته، بأنهما أجريا المسحة الثانية امس الثلاثاء والتى أثبتت استمرار تحول النتيجة من إيجابية إلى سلبية وذلك بعد ثلاثة ايام من اجراء المسحه الاولى منذ اصابته الاثنين قبل الماضى مؤكدا انه سيستمر فى العزل طبقا لتعليمات وزارة الصحه لحين الانتهاء من فترة الـ 14 يوما.





وأضاف فى تصريح لـ"صدى البلد" اليوم الاربعاء : " الحمد لله تماثلى للشفاء انا والكثير من مصابى كروونا دليل على أن بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة يأتى بنتائج مبشرة كما ان تجربة كورونا تجربة قاسية ولكن بفضل الله وبالالتزام تمر بسلام خاصة مع العزل المنزلى " .





كما اشاد المجافظ بموقف ابناء الدقهلية النبيل معه وسؤالهم الدائم عن صحته عقب إصابته بكورونا هو وزوجته معربا عن أمنياته في أن تمر أزمة كورونا بسلام ويختفى هذا الفيروس نهائيا، متمنيا للمحافظة المزيد من الرقى والتقدم والإزدهار، وذلك بفضل جهودهم والتعاون والتنسيق المستمر بين جميع أجهزتها التنفيذية ومختلف قيادتها في كل مواقعهم وأن يكونوا دائما يدا واحدة من أجل مصر.





يذكر أن محافظ الدقهلية وزوجته كانا قد أصيبا بفيروس كورونا الأسبوع الماضى وتم عزلهما داخل استراحة المحافظ والتى على بعد أميال من ديوان المحافظة.









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