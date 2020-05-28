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برلمان

برلماني: ننتظر إصدار النواب لقوانين الانتخابات في دور الانعقاد الحالي

الخميس 28/مايو/2020 - 04:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد زايد، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن قوانين الانتخابات الممثلة فى قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وقانون المحليات من أهم القوانين المنتظر إقرارها في دور الانعقاد الحالي.

وأشار "زايد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن البرلمان لابد أن يقر قوانين الانتخابات خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر أكتوبر المقبل، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد فى شهر يناير من عام 2021.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأسبوع الماضى، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل. 

جاء ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا، ويبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا. 

وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة. 

وقال عبد العال: الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا: هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة.
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