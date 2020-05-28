برلماني: ننتظر إصدار النواب لقوانين الانتخابات في دور الانعقاد الحالي

قال النائب محمد زايد، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن قوانين الانتخابات الممثلة فى قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وقانون المحليات من أهم القوانين المنتظر إقرارها في دور الانعقاد الحالي.





وأشار "زايد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن البرلمان لابد أن يقر قوانين الانتخابات خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر أكتوبر المقبل، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد فى شهر يناير من عام 2021.



