إسرائيل ترفع حظر كورونا وتسمح بإعادة فتح الحانات والمطاعم

تدريجيا وسمحت بإعادة فتح الحانات والمطاعم وأحواض السباحة ابتداء من يوم الأربعاء. أعلنت وزارتا الصحة والمالية في اسرائيل عن رفع قيودها المتعلقة بـ فيروس كورونا





وجاء في البيان اعتبارًا من يوم الأربعاء، يُسمح بعمل المطاعم والحانات والحانات وأحواض السباحة (باستثناء أحواض السباحة للأطفال الصغار) والمواقع السياحية والتلفريك والقوارب.





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وفي الوقت نفسه، لا يزال يتعين على المواطنين احترام قواعد المسافات الاجتماعية وارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة.



