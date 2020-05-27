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أخبار العالم

إسرائيل ترفع حظر كورونا وتسمح بإعادة فتح الحانات والمطاعم

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:45 م
على صالح
أعلنت وزارتا الصحة والمالية في اسرائيل عن رفع قيودها المتعلقة بـ فيروس كورونا تدريجيا وسمحت بإعادة فتح الحانات والمطاعم وأحواض السباحة ابتداء من يوم الأربعاء.

وجاء في البيان اعتبارًا من يوم الأربعاء، يُسمح بعمل المطاعم والحانات والحانات وأحواض السباحة (باستثناء أحواض السباحة للأطفال الصغار) والمواقع السياحية والتلفريك والقوارب.


وفي الوقت نفسه، لا يزال يتعين على المواطنين احترام قواعد المسافات الاجتماعية وارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة.

وعلاوة على ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن العام الدراسي في البلاد سيتم تمديده حتى 13 يوليو، وأعيد فتح المدارس التي أغلقت لأكثر من شهرين في منتصف مايو.
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