سؤال برلماني بشأن تأخر الانتهاء من مشروع مياه الشرب في قليوب

قال النائب حسين عشماوى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه تقدم بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان؛ بشأن تأخر الانتهاء من مشروع مياه الشرب فى مدينة ومركز قليوب فى محافظة القليوبية.





وأشار "عشماوى"، لـ"صدى البلد"، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع مياه الشرب فى مدينة ومركز قليوب تكلفت 223 مليون جنيه وكانت تنتج 67 ألف متر مكعب.





وأوضح عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن عدم تلبية احتياجات مدينة ومركز قليوب من مياه الشرب يجعلنا نلجأ لنظام الخلط لسد احتياجاتنا من مياه الشرب من خلال المياه الارتوازية ، مما أدى إلى زيادة نسبة الرصاص والمنجنيز فى مياه الشرب.



