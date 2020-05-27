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أخبار العالم

بريطانيا تسجل 2013 إصابة و412 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة سجلت 412 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 37.460 شخصا.

وبحسب "سي إن إن"، فإنه وفقًا لأحدث البيانات الحكومية ، سجلت إصابة 2،013 شخصًا بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المملكة المتحدة الآن 267240 شخصا.

في حين أن عدد الأفراد الذين تم اختبارهم للكشف عن فيروس كورونا لا يزال غير متوفر، فقد أكدت الحكومة أنه تم إجراء إجمالي 3.798.490 اختبارًا ، مع إجراء 117.013 اختبارًا يوم الثلاثاء.

وتحتل بريطانيا المركز الرابع بين أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا.

واتجهت الحكومة البريطانية للاعتماد على عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات كعلاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في أكبر خطوة للأمام في علاج كورونا منذ بداية الأزمة، بحسب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك.
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