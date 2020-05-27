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مرأة

تقوي المناعة ولا تزيد الوزن.. وجبة عشاء صحية وخفيفة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:31 م
عشاء خفيف
عشاء خفيف
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رشا عوني
بعد انتهاء شهر رمضان، يعاني كثيرون من زيادة الوزن خاصة بعد المكوث طويلًا خلال الحجر المنزلي، لذا يجب الحفاظ على نظام غذائي صحي لاستعادة رشاقة الجسم وحرق الدهون بشكل سريع.

إليك وجبة عشاء صحية متكاملة تمنحك الشعور بالشبع ويمنح الجسم العناصر الغذائية المختلفة، ويفضل تناول وجبة العشاء في وقت مبكر قبل النوم بنحو 3 ساعات حتى لا يتسبب ذلك في عسر الهضم. 

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المكونات
2 بيضة مسلوقة
ملح وفلفل اسود
شرائح طماطم وخيار
2 ملعقة جبنة بيضاء

طريقة التحضير : 
قومي بسلق البيض وتقطيعه شرائح
ضعي طبقة من الجبن على شرائح التوست ثم افردي عليها البيض
ضعي رشة ملح وفلفل اسود وفوقها شريحة التوست 
قطعي الخيار والطماطم شرائح فهي صحية وتحسن الهضم .
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