آداب الفيوم تحذر من شراء الأبحاث من المكتبات وتتوعد المخالفين

أصدر الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، بيانا للطلاب يلفت فيه انتباههم ويحذرهم من اللجوء إلى المكتبات لشراء أي أبحاث؛ لأن الأبحاث المتشابهة سترسب، داعيا كل طالب للاجتهاد في عمل بحثه بنفسه حتى لا يتشابه بحثه مع بحث زميل آخر فيرسب الاثنان معا.
وأكد عميد آداب الفيوم أن إدارة الجامعة والكلية تحاولان عدم استغلالهم ماليا في نفس الوقت من أي جهة، ناصحا الطلاب بإنجاز الأبحاث بأنفسهم وعدم نقل بحث من بحث آخر لأنه سيؤدي إلى رسوب الاثنين معًا.
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وقال عبد السلام إنه فى إطار ما تم رصده من أسئلة واستفسارات مكثفة من طلاب الفرق النهائية بمختلف أقسام الكلية فى أعقاب الإعلان عن بدء امتحاناتهم اول يوليو القادم ، والتى تعكس فى مجملها مشاعر قلق الطلاب وأولياء امورهم، وحرصًا من إدارة الكلية على التواصل الدائم مع منتسبيها والرد على تساؤلاتهم، تؤكد إدارة الكلية أن تحديد اول يوليو موعدا لبدء امتحانات الفرق النهائية هو قرار صادر من وزارة التعليم العالى وملزم لكافة الجامعات المصرية.
وأشار إلى أن الكلية حريصة على توفير التدابير الاحترازية التى تكفل خلق بيئة صحية ٱمنة لكافة أبنائها الممتحنين، واجراء امتحانات الفرق النهائية فى لجان سليمة وبكثافة عددية تتوافق مع الضوابط والشروط التى تتوافق مع معايير مكافحة العدوى.
وناشدت إدارة الكلية أبنائها الطلاب وأولياء الأمور بتجنب مشاعر القلق والتوتر والتحلى بالثقة أن إدارة الكلية تعمل لصالح أبنائها الطلاب وتضع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم نصب أعينها والتى لن تكون موضع مجازفة او خطر.