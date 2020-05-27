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الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة .. السيسي يطالب بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمامها .. ويشيد بإعادة تدوير الأسفلت

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:00 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
خلال الجولة:
الرئيس يطمئن على العاملين في المواقع المختلفة ويستمع لآرائهم
السيسي يطالب بمراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان أثناء تنفيذ المشروعات
يشيد بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر والتي تتم وفقًا لأحدث المعايير العالمية 

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري، بمنطقة شرق القاهرة، بما فيها تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع الميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة، على سير العمل،وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئًا إياهم بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

كما وجه الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، مشيدًا في هذا الصدد بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر، والتي تتم وفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال إعادة تدوير الأسفلت.

وفي مطلع شهر إبريل، تفقد الرئس عبد الفتاح السيسي، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وذلك في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقد وجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصًا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
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