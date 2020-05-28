فيديوجراف.. 8 مبان محظور التصالح فيها بالقانون الجديد

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس عن موافقة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لدعم المواطنين من ناحية وتعظيم إيرادات الدولة من ناحية أخرى.
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وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذى وافق عليه مجلس النواب في مجموعة عقوبات لمن يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بمخالفات المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وحظر البرلمان التصالح مع فئات معينة من المباني والتي نستعرضها من خلال الفيديوجراف التالي.