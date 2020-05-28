فيديوجراف.. 8 مبان محظور التصالح فيها بالقانون الجديد

يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.





وحظر البرلمان التصالح مع فئات معينة من المباني والتي نستعرضها من خلال الفيديوجراف التالي.



