مواطن يشكو عدم صرف مستحقاته من الشئون الاجتماعية في قنا

بعث "يوسف أحمد" احد قراء موقع "صدى البلد الاخبارى" برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى القراء الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء معاملة الشؤون الاجتماعية بمحافظة قنا له وايقافها اوراق مستحقات ابنه.





واوضح احمد ان ابنه الطفل يعانى من انفصال بالشبكية، وأنه غير قادر على العمل لانه من ذوى الاحتياجات الخاصة ويحصل على معاش من الشئون الاجتماعية بمحافظة قنا مركز قوص جزيرة مطيره، وقدم العديد من الاوراق التى تثبت وجوب حصول ابنه على معاش هو الاخر، وتمت الموافقة وتحديد نسبة له منذ اكثر من عام لكن حتى الان لم يتم استلام اى اموال.





وتم تقديم العديد من الشكاوى دون رد بل كانوا يتعاملون معه معاملة سيئة . مطالبا المسؤلين بسرعة التعامل مع الامر لمنحه مستحقاته .





موضحا انه على من يرغب بمساعدته بالتواصل معه على الرقم : 01148506374

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