سر امتناع البريطانيين عن البيض الأبيض طوال 40 عامًا

مع تداول الأخبار بعودة بريطانيا إلى البيض الأبيض في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بعد 40 عامًا من مقاطعته، نوضح السر في ميل البريطانيين للبيض البني وابتعادهم عن الأبيض منذ سبعينيات القرن الماضي.





في الخمسينيات والستينيات، كان البيض الأبيض هو كل ما يمكنك العثور عليه في بريطانيا، وتميزت سلالات الدجاج المنتجة للبيض بكونها أكثر كفاءة.





لكن مع مرور الوقت، وعلى الرغم من ذلك اكتسب المستهلكون تصورًا خاطئًا عن تشابه حالة البيض الأبيض مع الخبز الأبيض (أي أنه غير مغذي وأقل صحيًا).





في حين أن البيض البني وقتها كان غريبًا تقريبًا، ويباع في حالات نادرة، بل ويظهر مثل المجوهرات، ويتم تسعيره وفقًا لذلك، ونظرًا لأن المستهلكين يعتبرون البيض البني أكثر "ريفيًا" وأكثر صحة.



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لذا تم تربية الهجين من الدجاج لإخراج بيضة بنية واحدة يوميًا على مدار السنة، ووفقًا لمكتب معلومات البيض البريطاني فقد أصبح البيض الآن "بني 100٪ تقريبًا".







لكن المزارعين حذروا من البيض البني ونصحوا بتجنب شرائه بل وشجعوا على تناول الأبيض من أجل الرفق بالدجاج، فالأبيض يأتي من الدجاج الأقل عدوانية، بينما الدجاج المنتج للبيض البني هو أكثر عدوانية لأنه يتعرض لممارسة قاسية متمثلة في تشذيب منقاره.







ويميل المستهلكون في بريطانيا والكثير من دول العالم، لشراء البيض البني، ما يجعل من الصعب بيع البيض الأبيض في المحلات، لكنهم ومع تفشي الفيروس المستجد عادوا اليوم يبحثون عن الأبيض لسد الفجوات الغذائية.