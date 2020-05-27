AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يتفقد المواقع الإنشائية بشرق القاهرة ويهنئ العاملين بعيد الفطر.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:23 م
السيسي
السيسي
Advertisements
البهي عمرو

عرضت قناة أكسترا نيوز مقطع فيديو، يوضح قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمرور على المواقع الإنشائية، وقد اطمأن السيسي من العاملين بالمواقع المختلفة على سير العمل كما هنأهم بعيد الفطر المبارك.

وقد قام  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجولة لتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري، بمنطقة شرق القاهرة، بما فيها تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع الميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة.

وكشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة، على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئًا إياهم بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

اقرأ أيضا

كما وجه الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، مشيدًا في هذا الصدد بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر، والتي تتم وفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال إعادة تدوير الأسفلت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك

البابا تواضروس مهنئا شيخ الأزهر بعيد الفطر: وفقكم الله لنشر روح المحبة والتسامح

البابا تواضروس يهنئ مفتى الجمهورية بعيد الفطر المبارك

البابا تواضروس مهنئا وزير الأوقاف بعيد الفطر: وفقكم الله في نشر الوعي وثقافة السلام

قرينة الرئيس مهنئة المصريين بعيد الفطر: أسأل الله أن يرفع البلاء عن مصر والعالم

ترشيحاتنا

كنزي عمرو دياب تعتذر لشقيقتها على صدمتها

بألف جنيه.. الصحة: توفير أماكن جديدة لتحليل كورونا.. فيديو

أخبار الرياضة.. فيفا يصدم الزمالك بشأن لقب نادي القرن.. خطوة كبيرة نحو عودة البريميرليج.. جوميز باق في الهلال

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تأكد إصابة المدير الفني بكورونا

منظمة الصحة العالمية: لا ننصح بـ هيدروكسي كلوروكوين لعلاج كورونا

مكياج صاخب وملابس جينز.. درة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فشل في علاج كورونا.. قصة دواء هيدروكسي كلوروكوين منذ إعلان ترامب وحتى حظر استخدامه

تقوي المناعة ولا تزيد الوزن.. وجبة عشاء صحية وخفيفة

سر امتناع البريطانيين عن البيض الأبيض طوال 40 عامًا