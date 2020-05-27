الرئيس السيسي يتفقد المواقع الإنشائية بشرق القاهرة ويهنئ العاملين بعيد الفطر.. فيديو

عرضت قناة أكسترا نيوز مقطع فيديو، يوضح قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمرور على المواقع الإنشائية، وقد اطمأن السيسي من العاملين بالمواقع المختلفة على سير العمل كما هنأهم بعيد الفطر المبارك.