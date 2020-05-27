رئيس وزراء بريطانيا يكشف سبل تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا

أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني عن رغبته في عودة زيادة الاستثمار بالبنية التحتية والتكنولوجيا لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا.





وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن التحدي الآن هو تحريك عجلة الاقتصاد من جديد وخلق وظائف مفيدة للبلد.





و نوه جونسون إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة في يونيو أو يوليو حول كيفية إعادة فتح الاقتصاد وستكون هناك حاجة إلى خطوات استثنائية لمساعدة الشباب على الدخول إلى سوق العمل.





وأضاف بوريس جونسون: "من المرجح جدا أنه ستكون هناك حاجة إلى برنامج أكبر لدعم التوظيف".