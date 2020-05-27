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حوادث

انتشال جثث ٣ أشقاء غرقوا في مياه نهر النيل ببني سويف

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:00 م
نقل جثث بالاسعاف
نقل جثث بالاسعاف
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لقي ٣ اشقاء مصرعهم، اليوم الأربعاء" غرقا في مياه نهر النيل، امام قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.


تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بوجود حالات غرق في مياه نهر النيل امام قرية الشناوية، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثث.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثث ٣ اشقاء وهم مصطفى محمد عيد، ١٨ عام،  وعبد الرحمن ١١ عام،  وعيد، ٧ سنوات.

وانتقل إلى مكان الحادث كلا من اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن لمنطقة الشمال، ومحمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر.
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