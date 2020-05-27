انتشال جثث ٣ أشقاء غرقوا في مياه نهر النيل ببني سويف

لقي ٣ اشقاء مصرعهم، اليوم الأربعاء" غرقا في مياه نهر النيل ، امام قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.









غرق في مياه نهر النيل امام قرية الشناوية، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثث. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بوجود حالات





وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثث ٣ اشقاء وهم مصطفى محمد عيد، ١٨ عام، وعبد الرحمن ١١ عام، وعيد، ٧ سنوات.



