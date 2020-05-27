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مصطفى أبو زيد: الاهتمام بجودة الطرق يقلل الحوادث بنسبة 40%.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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أسامة علي

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شديد الحرص على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، والانتهاء منها فى المدد الزمنية المحددة.

 

وأوضح "أبو زيد" خلال هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر تقدمت فى مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا لتصل إلى المركز الـ 28 بسبب ما أنجزته مصر من مشروعات خاصة بالطرق والكبارى.


وأشار أبو زيد إلى أن الدولة تنتهج حاليا فكر تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المشروعات القومية التى تنشئها، بمعنى الاستغلال الأمثل لكافة الموارد.

 

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وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الاهتمام بالجودة والمعايير العالمية في إنشاء الطرق يخفض الحوادث بنسبة 40%.

كان  الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بجولة تفقد خلالها الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري، بمنطقة شرق القاهرة، بما فيها تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع الميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة.

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