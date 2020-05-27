مسلح يطلق النار على ثلاثة أشخاص قبل محاولته الانتحار غرب فرنسا

فرنسا بعد أن فتح رجل النار ثم حاول الانتحار. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصادر قريبة من التحقيق أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخر في مقلع في سان فارنت بـبعد أن فتح رجل النار ثم حاول الانتحار.





وقاطع المهاجم اجتماع عمل لشركة التعدين في موقع تنقيب بحضور عشرات الأشخاص حوالي الساعة 2 مساءً.





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وقتل ثلاثة اشخاص واصيب واحد، ويقال إن المصاب في حالة مستقرة.





وتم إرسال أكثر من عشرين من رجال الدرك إلى مسرح الجريمة، وشرعت الشرطة في التحقيق في الأمر.





ووفقًا لتقارير مختلفة، فإن مطلق النار إما موظف حالي أو سابق في شركة التعدين ، أو ليس في الشركة وكان يتظاهر كموظف في الشركة.





وقال فريق التحقيق لوكالة فرانس برس ان المهاجم حاول الانتحار بعد اطلاق النار لكنه فشل ونقل الى المستشفى، ولا تزال دوافعه غير واضحة.







