AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تسجل 883 إصابة وحالتي وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:33 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنها سجلت 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 27.540 فحصا جديدا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 31.969 شخصا.

وأضافت أنها سجلت حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 255 شخصا.

كما تعافى 389 شخصا مصابا بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 16371 شخصا.

وكانت الإمارات سجلت أمس  779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة السابقة.

وأعلنت حكومة الإمارات اليوم الأربعاء، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30%  اعتبارا من يوم الأحد المقبل 31 مايو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تسجل 484 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

نيوجيرسي تسجل 314 وفاة و3551 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 490 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 541 إصابة و7 وفيات جديدة بـ فيروس كورونا

الهند تسجل 2644 إصابة جديدة و83 وفاة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 166 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد إجراء مدير الاتحاد مسح كورونا.. 4 إجراءات احترازية صارمة لموظفي الجبلاية

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي لـ 12 حالة

مهلة 48 ساعة.. ننشر خطاب الكاف الناري لـ الزمالك بشأن لافتة نادي القرن الحقيقي

الصحة تكشف موعد ذروة كورونا فى مصر: عقاران نستخدمهما ضد الفيروس| فيديو

اهم الاخبار: موعد ذروة كورونا فى مصر .. ترامب يهدد السوشيال ميديا.. ضوابط إعادة فتح المساجد

بـ القفطان المغربي.. ديانا كرزون بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالثلج والأعشاب.. علاج البواسير الداخلية في المنزل

شاهد.. الملتقى الـ31 لعشاق كورفيت في فلوريدا.. صور

بـ القفطان المغربي.. ديانا كرزون بإطلالة تبرز جمال أنوثتها