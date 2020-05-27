الإمارات تسجل 883 إصابة وحالتي وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنها سجلت 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 27.540 فحصا جديدا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 31.969 شخصا.





وأضافت أنها سجلت حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 255 شخصا.





كما تعافى 389 شخصا مصابا بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 16371 شخصا.





وكانت الإمارات سجلت أمس 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة السابقة.





وأعلنت حكومة الإمارات اليوم الأربعاء، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتبارا من يوم الأحد المقبل 31 مايو.