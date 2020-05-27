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اقتصاد

البنك المركزي يضم تمويل أجور العاملين ومصروفات الطاقة بالقطاع الخاص إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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أ ش أ
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك تقضي بإضافة رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار في قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الاتمانية الممنوحة تحت مظلة مبادرة توفير التمويل للقطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8 في المائة.

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وذكر البنك المركزي، في بيان الثلاثاء ، أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات التي يقوم بها للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية، وفي ضوء أعمال المتابعة المستمرة التي يقوم بها، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها المبادرة الصادرة في الثاني عشر من ديسمبر 2019 لتمويل القطاع الخاص الصناعي والكتب الدورية اللاحقة والتي شملت ضم قطاعات التصنيع الزراعي والمقاولات.

وأوضح أن التعليمات تأتي أيضا في ضوء صدور الكتاب الدوري المؤرخ في 31 ديسمبر 2019 الذي تضمن استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد البنك المركزي على إضافة رواتب وأجور العاملين وسداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار إلى تلك التسهيلات الإئتمانية الممنوحة تحت مظلة المبادرة المشار إليها، مع التنبيه على البنوك نحو إتخاذ اللازم في هذا الشأن إعتبارا من تاريخه.

كما أكد أن تلك الإجراءات تهدف إلى مساعدة القطاعات المذكور على توفير التمويل ورواتب العاملين بهدف الحفاظ على العمالة وعدم تسريحها في ظل الظروف الحالية.
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