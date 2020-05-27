البنك المركزي يضم تمويل أجور العاملين ومصروفات الطاقة بالقطاع الخاص إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه

وذكر البنك المركزي، في بيان الثلاثاء ، أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات التي يقوم بها للحد من تأثير تداعيات

المستجد على الأنشطة الاقتصادية، وفي ضوء أعمال المتابعة المستمرة التي يقوم بها، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها المبادرة الصادرة في الثاني عشر من ديسمبر 2019 لتمويل القطاع الخاص الصناعي والكتب الدورية اللاحقة والتي شملت ضم قطاعات التصنيع الزراعي والمقاولات.