خلال 10 أيام.. صحة السويس: إيجابية تحاليل 68 حالة لكورونا.. تفاصيل

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس ، اليوم الاربعاء ، عن ظهور ٦٨ حالة ايجابية جديدة لفيروس كورونا، خلال 10 أيام فى الفترة من 17-27 مايو.





واضاف بيان المديرية، ان الحالات ما بين حالات شديدة الخطورة ويتم التنسيق لها عن طريق وزارة الصحة وتدخل مستشفيات العزل و الحالات المتوسطة والتى تحجز بمستشفيات المحافظة موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر والحالات البسيطة التى يتم عزلها بالمنزل مع متابعة دقيقة من مديرية الصحة سواء للالتزام بالعلاج أو دخولها المستشفى.





وتابع البيان ، اذا حدث تطور للحالة واستدعى الامر وهنا يجدر الاشارة الى ان ٨٠٪ من الحالات تكون بدون ظهور اعراض او اعراض بسيطه ولكنها قادره على نشر العدوى لذا وجب التنبيهه على ضروره اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه المتفق عليها وجارى استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحاله و متابعه المخالطين اللصقاء لتلك الحالات .





واشار البيان إلى ان إجمالى عدد حالات الشفاء ٧٤ و إجمالى الحالات الايجابية ١٨٠ منذ بداية الأزمة في السويس و حتى اليوم، فيما بلغ عدد حالات الوفاة ٧ .



