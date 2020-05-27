AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال 10 أيام.. صحة السويس: إيجابية تحاليل 68 حالة لكورونا.. تفاصيل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:14 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
Advertisements
حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس ، اليوم الاربعاء، عن ظهور ٦٨ حالة ايجابية جديدة لفيروس كورونا، خلال 10 أيام فى الفترة من 17-27 مايو.

واضاف بيان المديرية، ان الحالات ما بين حالات شديدة الخطورة ويتم التنسيق لها عن طريق وزارة الصحة وتدخل مستشفيات العزل و الحالات المتوسطة والتى تحجز بمستشفيات المحافظة موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر والحالات البسيطة التى يتم عزلها بالمنزل مع متابعة دقيقة من مديرية الصحة سواء للالتزام بالعلاج أو دخولها المستشفى. 

وتابع  البيان ،  اذا حدث تطور للحالة واستدعى الامر وهنا يجدر الاشارة الى ان ٨٠٪ من الحالات تكون بدون ظهور اعراض او اعراض بسيطه ولكنها قادره على نشر العدوى لذا وجب التنبيهه على ضروره اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه المتفق عليها  وجارى استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحاله و متابعه المخالطين اللصقاء لتلك الحالات .

واشار البيان إلى ان إجمالى عدد حالات الشفاء ٧٤ و إجمالى الحالات الايجابية ١٨٠ منذ بداية الأزمة في السويس وحتى اليوم، فيما بلغ عدد حالات الوفاة ٧ .

وأكدت مديريه الصحه اهميه الالتزام بالاجراءات التى وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالاماكن المزدحمه وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافه العامه من الغسيل المستمر للايدى واداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهره وعدم النزول الا للضروره القصوى والالتزام بالمسافه الامنه وهى متر على الاقل وارتداء الكمامه عند النزول لاماكن بها تجمعات مثل اماكن العمل او الاسواق وغيره حيث انه من يوم السبت ٥/٣٠ سيتم منع دخول المواطنين للمصالح الحكوميه والبنوك وغيرها من الاماكن العامه دون ارتداء الكمامات الطبيه لمنع انتشار العدوى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور4 حالات إيجابية جديدة مصابة بـ كورونا بالسويس

تسجيل 5 إصابات بـ فيروس كورونا في السويس

رصد حالة إيجابية بفيروس كورونا بالسويس ..وفحص ٤٤ من المخالطين

صحة السويس: إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا

٧ حالات إيجايبة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالسويس

إصابة 5 حالات جديدة ب_ كورونا في السويس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

روح اتعالج من البهاق| هجوم على رامي جمال مع تحضير ألبومه الجديد والفنانون يردون

فتنة نادي القرن.. بدأت بـ لافتة وقد تنتهي بكارثة

من التعصب إلى التعاطف.. جماهير الكرة المصرية ترحب بـ شيكابالا من جديد

هل ينتقل لـ الأهلي؟.. وكيل لاعبين يثير الغموض بشأن مستقبل محمد إبراهيم

سقوط الشهيدة الرابعة من جيش مصر الأبيض بالمحلة.. اليوم

أحمد زاهر يدعو لنجم الزمالك بعد إصابته بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحبوا تسمعوا ايه.. منى ممدوح تتألق بالكاجوال على البيانو

بالثلج والأعشاب.. علاج البواسير الداخلية في المنزل

شاهد.. الملتقى الـ31 لعشاق كورفيت في فلوريدا.. صور