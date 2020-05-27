4 أسباب وراء الإصابة بالالتهاب الرئوي.. تعرف عليها





ويصاحب الإصابة بـ الالتهاب الرئوي صعوبة في التنفس، وسعال جاف غير مصحوب بمخاط، حيث يمكن تجنب المهيجات وتقليل الالتهاب الرئوي لمن هو أكثر عرضة للإصابة به، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي. يعتبر الالتهاب الرئوي التهابا حادا في أنسجة الرئة، وتتضمن الأسباب الرئيسية للإصابة بـ الالتهاب الرئوي التعرض للمهيجات المنقولة بالهواء في العمل أو بسبب اتباع عادات غير صحية كالتدخين، أو بسبب تناول بعض أنواع علاجات السرطان.

اسباب الالتهاب الرئوي





ويحدث الالتهاب الرئوي عندما تتسبب مادة مهيجة في حدوث التهاب في الحويصلات الهوائية الدقيقة في الرئتين، ويسبب الالتهاب صعوبة في مرور الأكسجين عبر الحويصلات الهوائية في مجرى الدم، ومن أبرز المسببات ما يلي :









1- الأدوية :





ويمكن للعديد من الأدوية أن تسبب الالتهاب الرئوي بما في ذلك المضادات الحيوية، والعديد من أنواع العلاج الكيميائي والأدوية التي تحافظ على انتظام نبض القلب، يمكن لجرعة زائدة من الأسبيرين أن تسبب الالتهاب الرئوي.

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2- الفطريات والبكتيريا:

ويمكن للتعرض المتكرر لبعض الفطريات والبكتيريا أن يسبب التهاب في الرئتين.





3- الطيور:

ويعتبر التعرض للريش أو براز الطيور سببًا شائعًا للالتهاب الرئوي.





4- العلاجات الإشعاعية: