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محافظات

صحة السويس : عودة الأطباء المصابين بكورونا للعمل و 45 % نسبة شفاء المرضى

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:09 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة بالسويس، أن نسبة ٤٥٪ من المصابين بفيروس كورونا والذين تم تحويلهم لمستشفيات العزل تم شفاؤهم تماما وعادوا الى بيوتهم سالمين وباقى المرضى يستكملون العلاج فى نزل الشباب او المدن الجامعية لحين تمام شفائهم ، وان حالاتهم الصحية جيدة جدًا .

وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن  الفريق الطبى الذى اصيب بفيروس كورونا تم شفاؤه وعاد ليستكمل عمله بالمستشفيات لعلاج مرضى فيروس كورونا واستقبال وفرز المصابين وهذا ليس بجديد عليهم فالطبيب كالجندى فى المعركة يصاب ويعود من اجل المرضى وهذه رسالتهم السامية .

وأضاف فيصل جودة، فى تصريحات صحفية له اليوم ،   يتم يوميًا إمداد الفريق الطبى بالكامل بالواقيات الشخصية المستخدمة داخل المستشفيات والمخصصهة لاستقبال الحالات المشتبه بها لفيروس كورونا ويتم حصر اى مستلزمات يحتاجها الفريق الطبى لإبلاغ المخازن بالمديرية و توفيرها عن طريق وزارة الصحة .

وأشار جودة، أن المستشفيات التى تستقبل الحالات المشتبه بها لفيروس كورونا هى المستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى الحميات وذلك فى إطار توجيهات وزارة الصحة بفتح المستشفيات العامة لتخفيف الصغط على مستشفيات الحميات ومستشفيات الصدر بواقع ٣٢٠ مستشفى على مستوى الجمهورية لعدم حدوث تكدث او تأخير فى تقديم الخدمة واكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص مبنى داخل مستشفى السويس العام للعزل داخل المحافظة فى حالة ازدياد الحالات .
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