أستاذ جامعي: إلغاء امتحانات الفرق النهائية بسبب كورونا غير قانوني

قال الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة بجامعة كفر الشيخ، إنه يمكن تأجيل امتحانات طلاب الفرقة النهائية بالجامعات، كما تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى إمكانية انتهاء ذروة انتشار فيروس كورونا في أخر شهر يوليو المقبل.



وأَضاف "كمال"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن إلغاء امتحانات الفرق النهائية يظلم الكثير من الطلاب، وذلك لأن منهم كثيرين يريدون تعويض درجات مجموعهم التراكمي، لتحسين التقدير لديهم، موضحًا أنه من الممكن أن يرفع الكثير من الطلاب قضايا على الوزارة للمطالبة بالتعيين في الكلية.





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وأِشار أستاذ الفلسفة بجامعة كفر الشيخ، إلى أن الطلاب الخائفين من العدوى يمكن أن ينقل لهم أهاليهم الفيروس وهم جالسون بالبيت، بالإضافة إلى نزول طلاب الثانوية العامة للامتحانات، ولم يعترضوا رغم أنهم الأصغر سنا، مستبعدا قرار الغاء الامتحانات.





يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن أن امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية، ستبدأ من أول يوليو القادم، مع أخذ كافة الاحتياطيات الخاصة بضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا من تعقيم وتطهير قاعات الامتحانات، وارتداء الكمامات، ومراعاة المسافة المناسبة بين الطلاب.