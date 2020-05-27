كيف تحمى سيارتك من حرارة الصيف

مع دخول فصال الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مثل هذه الايام يعانى العديد من قائدى السيارات من مشاكل بمحرك سيارتهم او الكهرباء الخاصة بها بسبب ارتفاع درجة حرارتهم .

وقال الخبير لدى الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة TÜV Süd إيبرهارد لانغ ان الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تعطل أنظمة مثل نظام المكابح المانعة للانزلاق (ABS)، وبرنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني (ESP) أو الوسائد الهوائية.

واوضح الخبير الألماني أن الأجزاء الكهربائية فى السيارة يتم تصميمها في الغالب لتتحمل درجات حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، ولكن في أشعة الشمس المباشرة قد تصل درجة الحرارة تحت غطاء المحرك تصل إلى 100 درجة مئوية، وهي نفس درجة الحرارة التي قد تصل إليها المقصورة الداخلية بالسيارة أثناء وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.

واضاف ان الحرارة الشديدة قد تلحق أضرار بمحرك السيارة؛ فقد يؤدي التوقف لفترات طويلة أو حركة المرور الكثيفة إلى التحميل الشديد على نظام التبريد بالسيارة ، وهذا يؤدى الى اتلاف الماتور.

وينصح الخبراء في تشغيل نظام التدفئة لفترة قصيرة، والذي يوجه الهواء الدافئ إلى داخل السيارة، وبعد ذلك سيكفي الهواء على الطريق لتبريد المحرك.

وخلال فصل الصيف يجب على قائدي السيارات من آن إلى آخر إلقاء نظرة على مؤشر درجة حرارة المياه في قمرة القيادة وماء التبريد فى الريداتير ، وإذا وصل المؤشر إلى النطاق الأحمر، فقد يلحق ضرر بالمحرك .