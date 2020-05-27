كنا خايفين.. منتج كريزي تاكسي يكشف كواليس ما قبل عرض البرنامج

حل المنتج إسلام علي، منتج برنامج "كريزي تاكسي" الذي عرض على قناة الحياة خلال شهر رمضان الكريم، وقدمه الفنان إبراهيم السمان، ضيفًا على برنامج "الحياة اليوم" والذي عرض خلال أيام العيد.



وعلق على نجاح الجزء الثاني من البرنامج قائلًا "موهبة إبراهيم السمان من بداية فيديوهاته هي ما دفعتنا لإنتاج الجزء الثاني، فهو يستطيع تقمص شخصيات كثيرة جدًا، وشركتنا لديها رؤية في المنتجات التي يتم مشاهدتها جيدًا من المشاهدين ونقيس ردود أفعال الجماهير.



وأشار أنه بعد تقديم الموسم الأول الناجح جاء تامر مرسي وطلب عرض الجزء الثاني على التليفزيون، ولكن كان هناك تخوف كبير من العرض التلفزيوني، لأننا سندخل بيوت الناس، وتخوفنا من قدرة البرنامج على تقديم 30 حلقة وهذا ما ساعدنا فيه إبراهيم السمان.



