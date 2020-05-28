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بين الناس

مواطنون يتحدون الحكومة بالتجمع والسباحة في مياه القناطر خلال الحظر.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 06:37 ص
صدى البلد
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رنا اشرف - عدسة : صلاح مهدي
اتخذت الحكومة الإجراءات الاحترازية اللازمة بوضع خطة لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا فى عيد الفطر.

تجمع العديد من المواطنين على كوبرى القناطر في مخالفة واضحة لتعليمات الحكومة وإجراءات الحظر ومنع التجمعات والتباعد بين الآخرين، ونزلوا للسباحة في مياه النيل فى مشهد يتكرر كثيرا دون أى وعى بمخاطر فيروس كورونا.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.


ونص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
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