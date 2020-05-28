آثار القاهرة: تسليم الأبحاث بداية من 31 مايو

قال الدكتور محسن نجم الدين، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآثار جامعة القاهرة، إنه على طلاب فرق النقل؛ الأولى والثانية والثالثة، بدء رفع وإرسال الرسائل البحثية، من يوم السبت الموافق 31 مايو الجاري، وحتى يوم الإثنين الموافق 15 يونيو المقبل.





وأضاف "نجم الدين"، في تصريح صحفي، أنه لن يلتفت لأية أبحاث ترسل قبل أو بعد هذا التاريخ المحدد سابقا، موضحا أنه يجب على الطالب أن يكتب اسمه رباعيا على البحث، وإذا لم يفعل ذلك يعني أنه لم يتقدم بحثا.





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يذكر أن جامعة القاهرة، أعلنت العناوين البحثية على مواقع الكليات منذ يوم الخميس 7 مايو الجارى، على أن يختار الطلاب من خلال الدخول على موقع كليته المواضيع البحثية المطلوبة منه في المادة.





كما أتاحت الجامعة أن يمكن للطلاب الاشتراك في عمل بحث لمادة واحدة بشرط إلا يزيد عددهم عن خمسة طالبا أو كطالبة، ويكتب كل طالب اسمه على الجزء الذي قام باعداده في البحث.



