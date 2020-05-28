برلماني يطالب بوقف إجراءات إحالة مواطنين معتدين على أملاك الدولة للنيابة العسكرية

تقدم ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط ، ببيان إلى وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية، بشأن إحالة مواطنين من المتعدين على أراضي الدولة قديما، للنيابة العسكرية دون مقتضى أو سند قانونى.





وقال داود "فوجئنا بمحافظة دمياط بتنفيذ حملة إزالات بشأن قرارات إزالة قديمة من سنوات بعضها تقدم أصحابها بطلبات تصالح لم يفصل فيها بعد والبعض الآخر لا تزال بشأنه أحكام صادرة محل طعن أمام المحاكم المختصة مكانيا بنظر الدعوى ( قاضيه الطبيعى)، ويصاحب ذلك إحالة الشخص بمحضر جديد عن ذات الفعل للنيابة العسكرية دون مقتضى أو مسوغ قانونى".





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وتابع: الأمر الذى يستلزم صدور قرار من البرلمان ملزم للحكومة بوقف هذه الإجراءات الغير قانونية مما حدا بى للتقدم بهذا البيان العاجل .





وأكد أنه ضد أى تجاوز على أملاك الدولة وأن الحالات التى قبض عليها محرر ضدها محاضر بمخالفاتها منظورة أمام النيابة العامة أو القضاء حسب الأحوال و هناك حالات تم التصالح بشأنها بالفعل و منها من ينتظر إنهاء إجراءات التصالح.