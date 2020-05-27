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محافظات

تقل 153 راكبًا مصريًا من العالقين بمسقط.. وصول رحلة طيران إلى مرسى علم

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:21 م
المصريين العالقين
المصريين العالقين
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إبراهيم جادالله
استقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم ، رحلة طيران قادمة  من  مسقط تقل 153راكباً مصريًا من العالقين ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جهته ، قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة القادمة من مسقط وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى تقوم بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج، مثل الذي حدث مع ركاب الرحلة القادمة من واشنطن.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أنه عقب عملية التعقيم، يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 7 ايام.

كما أعلنت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن هناك لجانا تابعة لوزارة السياحة، تستقبل العائدين من الخارج وتسهل لهم إجراءات الوصول حتى الوصول للفندق المخصص للإقامة لمدة 7 ايام فترة الحجر الصحى لهم.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن أعضاء تلك اللجان تعطي للعائدين من الخارج أرقام هواتف؛ للاتصال بها فى حالة وجود اى مشكلات تواجههم داخل الفندق.

ونوهت الى أنه يتم أيضا تعليق لافتات داخل الفنادق موضح عليها ارقام هواتف لجان وزارة السياحة، كما أن هناك تنسيقا كبيرا يتم مع ادارة الفنادق المختلفة لحل أى مشكلات تواجه العائدين من الخارج.
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