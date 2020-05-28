برلماني: هناك مؤامرات تحاك للإيقاع بين الشعب والجيش الأبيض.. فيديو

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن في التباعد حياة، ولكن حاليا الكثير منا يأخذ الأمر باستهتار، متابعا "بنقعد نقول معدة المصريين بتهضم الزلط وياسيدي مش هيحصل حاجة وغيرها، ونهمل تعليمات تعليمات وزارة الصحة، للوقاية من فيروس كورونا".





وأضاف محمد إسماعيل، في مداخلته الهاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن عداد فيروس كورونا لن يخرج عن السيطرة، ولكن يجب أن نتبع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، إضافة إلي التطهير والتعقيم المستمر، لافتا إلي أن العادات التي زرعت في المصريين منذ القدم أثرت بالسلب على وعيهم.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الفترة القادمة، معقبا "اللي يحس بارتفاع في درجة الحرارة يلتزم بالبيت، ويمنع الإختلاط مع أي حد".





وناشد وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة بتدشين أقسام خاصة لمواجهة فيروس كورونا ، لافتا إلي ضرورة توفير عزل صحي في المستشفيات الخاصة للقادرين ماديا وبالتالي تقليل الضغط على المستشفيات الحكومية.