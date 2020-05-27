الجزائر تستدعي سفيرها بفرنسا للتشاور بسبب برامج تلفزيونية تضمنت هجوما عليها

قررت الجزائر، اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرها بفرنسا للتشاور، بسبب برامج تلفزيونية بالقنوات الفرنسية تتضمن هجوما على الجزائر شعبا ومؤسسات.





وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة "فرانس 5" و"القناة البرلمانية" بتاريخ 26 مايو 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".





وأضاف البيان "يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد 58 سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان".





وأكد البيان أنه لهذه الأسباب قررت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس للتشاور.