شاهد .. لحظة انفجار ماسورة خط غاز بميدان الحلمية

شهد ميدان الحلمية بحى المطرية انفجار ماسورة غاز اثناء القيام باعمال الحفر بالمنطقة ، ويرجح ان يكون الانفجار نتيجة أعمال الحفر بالمنطقة مما تسبب فى كسر الماسورة و حدوث الانفجار .





تلقى العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل بميدان الحلمية دائرة قسم شرطة المطرية ، نتيجة كسر ماسورة غاز طبيعى .





على الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء باشراف اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، الى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى بمحيط منطقة البلاغ بعد ان اشتعلت النيران بصورة كبيرة مما تسبب فى احداث حاله من الفزع لدى الاهالى ، فيما تم غلق مصدر الغاز بالمنطقة حتى الانتهاء من البلاغ .





فى الوقت الذى قام فيه رجال المرور بفرض كردون مرورى بمحيط منطقة الاعمال وعمل تحويلات مرورية .