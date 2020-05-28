قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كشف الستر عن العاصى في الغالب يأتي من تكراره للمعصية، مشيرًا: « رفع أمر سارقًا إلى سيدنا على - رضى الله عنه- فقالوا له: " إنها أول مرة يسرق فيها وما فعلها من قبل"، فرد عليهم: " لا يفضحه الله من أول مرة "».
وأضاف « وسام» في إجابته عن سؤال: « هل كشف الستر عن العاصى عقاب له أم لتطهيره من الذنوب؟» أن الله حليم ستار، فقد أمر الملائكة الكاتبين الكرام ألا يكتبوا معصية العبد لمدة عينها؛ لعله يرجع عنها ويستغفر ربه ويتوب إليه.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الله - سبحانه وتعالى- دائما يحب من عبده أن يقبل عليه ويستغفره، فالكشف عن المعصية يكون في الغالب من تكراها أو الاستهانة بها، وقد يكون من أول مرة؛ لأن الله يريد لهذا العبد ألا يستدرجه الشيطان، لأنه لو ستره لاعتاد المعصية، وهو لا يريد له هذا.
نادية عمارة: فضح العاصي يعد بمثابة موته
أوضحت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أن الله -تعالى- من أسمائه "الستار" ونصوص الشريعة تدفع إلى ضرورة التزام هذا المبدأ وهو الستر على الناس.
وأكملت "عمارة"، فى لقائها على فضائية "الحياة"، ردًا على سؤال "حكم الإخبار بذنب ارتكبه الإنسان؟" أن النبى قال "من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودًا"، منوهة أن غلق الأبواب أمام العاصى ليس شيئًا سليمًا ومن شأنه استمرار العاصى على معصيته ولكن الأخذ بيده ومساعدته على التوبة يكون أفضل.
وأشارت الداعية الإسلامية إلى أن فضح هذا العاصى يكون بمثابة موته وحرمانه من حياة جديدة كان سيعيشها بتوبته من الذنب.
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