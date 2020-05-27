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رياضة

تعادل سلبي بين أوجسبورج وبادربورن.. وآخر إيجابي بين ماينز ويونيون برلين في الدوري الألماني.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي أوجسبورج وبادربورن، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني"البونسدليجا".

كانت المباراة سجالًا بين الفريقين، وسدد كل فريق 3 كرات على مرمى الأخر، وبلغت نسبة استحواذ أوجسبورج 53%، بينما بلغت نسبة استحواذ بادربورن 47%، لكن لم ينجح أي من الفريقين في هز شباك الأخر، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أوجسبورج للنقطة 30 في المركز الثاني عشر، ورصيد نادي بادربورن للنقطة 19 في المركز الثامن عشر والأخير.

وفي نفس الجولة، تعادل يونيون برلين مع ماينز بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد نادي يونيون برلين للنقطة 31 في المركز الثالث عشر، ورصيد نادي ماينز للنقطة 28 في المركز الخامس عشر.
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